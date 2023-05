G7 | leader ribadiscono sostegno a Zelensky

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 21 maggio 2023) Si è chiuso il vertice del G7 di Hiroshima dopo tre intensi giorni di lavoro. Nella giornata conclusiva ihanno ribadito il proprio impegno al fianco dell'Ucraina a cui hanno rinnovato "assistenza diplomatica, finanziaria, umanitaria e militare". Presente alle ultime due sessioni anche il presidenteatterrato ieri in Giappone. Via libera agli F16, ma non per attacchi diretti contro la Russia. Ira del Cremlino: "Vertice per contenere Mosca e Pechino", dichiara Lavrov.