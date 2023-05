Al termine della gara tra Valencia e Real Madrid, vinta 1 - 0 dai padroni di casa, Carlo, tecnico dei Blancos, alza la voce e protesta contro gli episodi di razzismo subiti da Vinicius. L'...Oggi a Valencia non ha perso (1 - 0) il Real Madrid , ma il calcio. Così è più che giustificata, a fine partita, ladi Carlo, che pure di solito non perde la calma e anzi è celebre per la sua pacatezza. Ma ciò che ha visto e sentito oggi, ovvero gli episodi di razzismo di cui è stato 'vittima' il ...Basti pensare che anche un 'totem' capace di vincere tutto come Carloè finito sulla graticola, con le voci relative ad ...

Furia Ancelotti: "Cori vergognosi contro Vinicius. La gara andava sospesa" Corriere dello Sport

"Non avevo mai visto e sentito prima di oggi un intero stadio essere razzista e gridare 'scimmia' 'scimmia' a un calciatore". Al termine della gara tra Valencia e Real Madrid, vinta 1-0 dai padroni di ...Oggi a Valencia non ha perso (1-0) il Real Madrid, ma il calcio. Così è più che giustificata, a fine partita, la furia di Carlo Ancelotti, che pure di solito non perde la calma ...