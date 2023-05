(Di domenica 21 maggio 2023) Un paziente delpsichiatrico del Santissima Trinità di Cagliari è fuggito dall'ospedalendo un furgone dei. L'uomo ha cominciato a correre all'impazzata, speronando diverse auto, prima di fermarsi e venire arrestato dalla polizia. "Me lo sono visto piombare addosso, a...

Napoli - Inter, Spallettivia: cosa è successoUna volta ricevuta la medaglia, infatti, ... Se Spalletti scapperà davvero da De Laurentiis eNapoli o se resterà almeno un altro anno lo si ...Un episodio tremendo raccontato dalla donna, che è stata poi accompagnatamarito al Pta di Casoli e poi in ospedale a Lanciano. In tarda mattinata è stata dimessa con una valva gessata al braccio,...Potrebbe essere stato allontanatobranco. Anche una famiglia inglese ha riferito dell'attacco di un lupo al suo cane l'altro ieri. Potrebbe essere affamato e potenzialmente pericoloso; pertanto ...

Fugge dal reparto di psichiatria e ruba un camion di rifiuti Today.it

Paura in Abruzzo. Un lupo ha aggredito un cane al guinzaglio e la sua padrona in pieno centro a Palombaro, in provincia di Chieti. La donna, Nadia Terenzi, 56 anni, era uscita a passeggio col ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Juan Carlos. La caduta di un re, la docu-serie racconta l'ascesa e la caduta dell'ex re ...