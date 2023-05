Battuto corto da Tonali, sugli sviluppi del corner la conclusione di Messiasla palla alta ...di silenzio per le vittime dell'alluvione che ha colpito la Romagna squadre in campo dirige...Autorevole anche l'intervento di Papa, che a Hiroshimaun messaggio chiaro: 'Hiroshima, come 'simbolo della memoria', proclama con forza l'inadeguatezza delle armi nucleari per ...... l'ex direttore del Centro di Produzione Rai di NapoliPinto, la producer del progetto ... In una logica da addestramento cuisolo che gli mettano il moschetto in mano"

Francesco manda in soffitta la "Costituzione" di Giovanni Paolo II ilGiornale.it

Un orientamento che Francesco ha già manifestato in altri atti legislativi, come la Praedicate evangelium sulla Curia Romana e la In ecclesiarum communione sull'ordinamento del Vicariato di Roma.Prigozhin (Wagner) annuncia la presa di Bakhmut, ma Kiev smentisce: "Stiamo combattendo". Zelensky vede Meloni: "Migliorare la nostra difesa aerea". Mosca: "Rischi colossali da invio F-16 all'Ucraina" ...