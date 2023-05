FOTO ? Il ‘Maradona’ penultima tappa in trasferta per l’Inter! Attesa

Leggi su inter-news

(Di domenica 21 maggio 2023) L’Inter si presenta al Maradona per la suapartita inin campionato. I nerazzurri tra poco sfideranno il Napoli per la trentaseiesima giornata MANCA POCO ? Inter ospite al Diego Armando Maradona a casa dei campioni d’Italia del Napoli. Sarà laindei ragazzi di Simone Inzaghi. Alla 38esima giornata, l’Inter chiuderà la sua stagione in campionato contro il Torino allo stadio Olimpico Grande Torino. Stadio Diego Armando Maradona#ForzaInter #NapoliInter pic.twitter.com/UfeEZl6J19 — Inter (@Inter) May 21, 2023 Inzaghi ha quasi deciso l’undici (vedi articolo). Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto ...