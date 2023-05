Formazioni ufficiali Valencia-Real Madrid | Liga 2022 2023

(Di domenica 21 maggio 2023) Ledi, sfida valida per la trentacinquesima giornata di. Blancos chiamati a reagire immediatamente dopo la batosta in Champions League contro il Manchester City e a chiudere al meglio la stagione. Ilinvece ha bisogno di punti per salvarsi e proverà a dare del filo da torcere agli avversari. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:30 di domenica 21 maggio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: In attesa: In attesa SportFace.

Torino - Fiorentina,e dove vederla in TVIn programma domenica 21 maggio alle ore 15, Torino - Fiorentina verrà trasmessa in esclusiva su DAZN. Ecco le probabilidella ...Serie A - Allo Stadio Olimpico di Torino, la squadra allenata da Juric incontra la Fiorentina di Italiano. TORINO (3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic - Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, ...Di seguito le. Empoli : Fantoni; Indragoli, Magazzu, Stassin, Zenelaj, Ignacchiti, Angori, Bonassi, Tropea, Bucancil, Dragoner. Allenatore : Buscè. Napoli : Boffelli; Barba, ...

Da poco diramate le formazioni ufficiali di Torino-Fiorentina, Confermato l’ampio turnover per Italiano che schiera Cerofolini in porta, linea di difesa a quattro con Venuti, Quarta, Igor e Terzic. In ...Aggiornamenti in diretta Sorrento-Brindisi. Il Sorrento ospita il Brindisi per terza e ultima giornata del Girone per la Poule Scudetto ...