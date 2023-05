Formazioni ufficiali Lecce-Spezia | le scelte dei due allenatori

(Di domenica 21 maggio 2023), ledi Baroni e Semplici per il match in programma oggi alle 12.30 Comunicate ledi, match di Serie A in programma alle 12.30.(4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Oudin, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco. All. Baroni(5-3-2): Dragowski; Gyasi, Ampadu, Wisnieeski, Nikolaou, Reca; Esposito, Ekdal, Bourabia; Nzola, Shomurodov. All. Semplici

Ledi Lecce - Spezia, sfida valida per la trentaseiesima giornata di Serie A 2022/2023. Il match del Via del Mare mette in palio punti salvezza di vitale importanza. Il Lecce vuole ...

