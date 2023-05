Fontana di Trevi offesa con il carbone | blitz degli ambientalisti

AGI/Vista - "Nove attivisti hanno iniziato a versare una sostanza nera di carbone vegetale nelladi. Questo comporterà un intervento significativo, anche se fortunatamente la prima stima è che non dovrebbero esserci danni permanenti. Gli interventi di ripristino sono interventi ...Blitz di Ultima Generazione nel cuore di Roma. Circa una decina di attivisti ha gettato un liquido nero, carbone vegetale, ...AGI - Otto attivisti di 'Ultima Generazione' hanno gettato un liquido nero, carbone vegetale, nelladi, al centro di Roma. Gli ambientalisti - che avevano uno striscione per la campagna 'non paghiamo il fossile' - hanno urlato: 'il nostro paese sta morendo', tra gli insulti dei ...

AGI/Vista - "Nove attivisti hanno iniziato a versare una sostanza nera di carbone vegetale nella Fontana di Trevi. Questo comporterà un intervento significativo, anche se fortunatamente la prima stima ...Il Sindaco contro gli attivisti che hanno gettato carbone vegetale nella fontana di Trevi: "Intervento per noi costoso e si sprecheranno 3mila litri d'acqua" ...