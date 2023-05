Fontana di Trevi offesa con il carbone | assalto degli ambientalisti

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 21 maggio 2023) Blitz di Ultima Generazione a Roma. Circa una decina di attivisti ha gettato un liquido nero,vegetale, nelladi, nel centro della Capitale. Blitza Roma, liquido nero nelladi, sul posto il sindaco di Roma Gualtieridi, il blitz Con uno striscione per la campagna “non paghiamo il fossile“, anche considerato quello che sta accadendo “in Emilia Romagna”, i giovani, per sensibilizzare sulla loro causa, si sono posizionati in piedi dentro alla, urlando “il nostro paese sta morendo”, tra gli insulti dei passanti e dei turisti. A interrompere l’azione, la Polizia Locale sul posto. L’ennesima protesta ...