Fontana di Trevi | follia eco-teppista | per ripulirla serviranno 300mila litri d' acqua

(Di domenica 21 maggio 2023) L'ennesima protesta degli eco-attivisti che lottano, a loro dire, in difesa dell'ambiente costringerà il Comune a buttaredi. Altro che tutela delle risorse idriche. A fare i conti dopo il blitz dei militanti di Ultima Generazione che hanno gettato nelladia Roma del carbone vegetale tingendo l'di nero è il sindaco Roberto Gualtieri: l'intervento per ripulire la"costerà molto tempo ed impegno. Costerà anche, in quanto laè a riciclo e quindi ora va svuotata, buttando via cosìd'pari alla sua capienza". La buona notizia è che "da una prima stima non ci sono danni permanenti perché la vernice nera ...

