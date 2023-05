Fondi Siglato un solenne “Patto di Amicizia” con il Comune di Sabbioneta

= '1684581850' AND banner_sld = 'marsala' AND banner_tld = 'it' AND (portale = '1') ORDER BY RAND(); - - > 'Abbiamoconvintamente questo protocollo - commenta la sindaca Daniela Toscano - ...CANNES -al Festival di Cannes, all'Italian Pavilion, l'accordo che prevede la presenza dell'Italia ... grazie alle bellezze del territorio e ainazionali e regionali, ma anche come ...... gli enti locali spesso non riescono a spendere inazionali ed europei, non perché siano ... ossia indebitarsi, per ciò che desidera il creditore e che fuin passato da Roma. Una posizione ...

Siglato un solenne Patto di Amicizia tra i Comuni di Fondi e ... Comune di Fondi

SENIGALLIA - Siglato l’accordo con Anas per il nuovo ponte Garibaldi che sarà sottile e curvo. A darne notizie è stato il vicecommissario all’emergenza Stefano ...È appena uscito l’album Effetto Notte. La malinconia di fondo non lo lascia mai, e di certo quel ragazzo che cantava Maracanã, la canzone diventata sigla dei Mondiali di calcio in Brasile nel 2014, ...