Foligno Ragazza di 22 anni muore in un incidente sulla Centrale Umbra nei pressi di Assisi

(Di domenica 21 maggio 2023) Tragedia della strada lungo la statale 75in direzione di. Una giovane folignate di 22è morta e due ragazze di 19sono rimaste ferite. È il tragico bilancio dell’statale 75, avvenuto domenica mattina ad. Una sola l’auto coinvolta, secondo quanto riferisce l’Anas. I rilievi di legge sono stati eseguiti dalla Polizia Stradale. La vettura non ha urtato contro altri veicoli ma contro il new jersey di cemento che separa le carreggiate. L’automobile è rimbalzatabarriera di cemento, un urto molto violento. Le tre ragazze sono state catapultate fuori dall’abitacolo. Uno schianto terribile che è costato la vita alla più grande del gruppo, mentre le due diciannovenni sono rimaste ...

Una ragazza di 22 anni è morta nello schianto contro un guardrail a Foligno AGI - Agenzia Italia

