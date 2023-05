Foglino Ragazza di 22 anni muore in un incidente sulla Centrale Umbra nei pressi di Assisi

(Di domenica 21 maggio 2023) Tragedia della strada lungo la statale 75in direzione di Foligno. Una giovane folignate di 22è morta e due ragazze di 19sono rimaste ferite. È il tragico bilancio dell’statale 75, avvenuto domenica mattina ad. Una sola l’auto coinvolta, secondo quanto riferisce l’Anas. I rilievi di legge sono stati eseguiti dalla Polizia Stradale. La vettura non ha urtato contro altri veicoli ma contro il new jersey di cemento che separa le carreggiate. L’automobile è rimbalzatabarriera di cemento, un urto molto violento. Le tre ragazze sono state catapultate fuori dall’abitacolo. Uno schianto terribile che è costato la vita alla più grande del gruppo, mentre le due diciannovenni sono rimaste gravemente ferite.

Nettuno, escursione al Vallone Cupo nel bosco di Foglino - Cronaca Il Granchio - Notizie Anzio e Nettuno

Il Cep è uno dei quartieri con più bambini: "L'arte - spiega Sergio Casali della comunità di Sant'Egidio - è in grado di tirare fuori la parte creativa e bella di tanti minori, che a volte vengono vis ...Genova. Sabato 20 maggio, alle ore 16,30, nella sala Foglino del circolo Arci Pianacci in via della Benedicta 14, l'associazione Anfossi, in ...