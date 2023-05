FNE a Cannes 2023 | Il cinema lettone a Cannes

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 21 maggio 2023) Uno dei più antichi festivaltografici d’Europa si svolge quest’anno per la 76ª volta. Dopo la 75ª edizione, gli organizzatori hanno annunciato di voler puntare sulle nuove generazioni di registi e hanno nominato il noto regista svedese Ruben Östlund (1974) a presiedere la giuria; dal 2008, tutti i suoi lungometraggi sono stati presentati a, ma due dei suoi ultimi lavori hanno ricevuto la Palma d’Oro – The Square (2017) e Triangle of Sadness (2022), che è diventato anche uno dei film d’autore europei più popolari neilettoni. I produttoritografici lettoni parteciperanno al Marché du Film di(16-24 maggio). L’evento, nato nel 1959 come un’unica tenda sul tetto del Palais Croisette, riunirà quest’anno circa 12.500 professionisti del ...