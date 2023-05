(Di domenica 21 maggio 2023) Bravo, finalmente capace di mettere dentro, di testa, un bellissimo traversone di Kouamè. Peccato che poi il Toro sia riuscito a segnare con. Il pareggio nona nessuna delle due squadre, in chiave ottavo posto. Monza e Bologna si avvantaggiano. Ma ladeve avere in testa, ora, solo la finale dicontro l'Inter

TORINO - La, con in testa la finale di Conference League appena conquistata, non va oltre l'1 - 1 ein casa del Torino . La squadra di Italiano passa in vantaggio al 48' con il colpo di testa ...Finisce 1 - 1 lo scontro diretto tra Torino ein chiave europea. Un risultato che sorride al Monza, a +2 su viola, granata e Bologna ... La squadra di Jurical 66' con Sanabria, bravo ...A inizio ripresa entra Jovic e di testa sblocca il match, poiSanabria, recuperato dopo un problema agli adduttori. Il tabellino di Torino -st 3 Jovic (F), st 21 Sanabria (T) ...

Fiorentina pareggia a Torino: 1-1. Al gol di Jovic risponde Sanabria. Ma ora serve l’impresa in Coppa Italia. Pagelle Firenze Post

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, fra poco in conferenza stampa commenterà la partita con il Torino. Più orgoglioso o rammaricato per il pareggioFinisce 1-1 la sfida tra Torino e Fiorentina: si decide tutto nella ripresa, al gol di Jovic risponde Sanabria. Un pareggio che cambia davvero poco nel campionato delle due squadre, entrambe a quota 5 ...