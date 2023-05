Fiorentina | apprensione per Italiano | si ferma Saponara

Leggi su 11contro11

(Di domenica 21 maggio 2023) Continua la buona stagione delladi Vincenzo. Con la finale di Coppa Italia alle porte, e quella di Conference League conquistata contro il Basilea, il verdetto sull’annata della Viola dipenderà giocoforza dal risultato di queste due, cruciali notti. Il rendimento in campionato, invece, è stato piuttosto altalenante. Il tecnico ex Spezia non ha mai trovato un 11 titolare che potesse garantirgli continuità di punti e risultati durante tutto l’arco del campionato. Così il parco attaccanti è stato teatro di ballottaggi continui, con i vari Brekalo, Kouamè, Gonzalez, Jovic che si sono continuamente alternati. Ora però,potrebbe dover fare a meno di una pedina importante; Riccardo, infatti, è stato vittima di un infortunio in Torino – ...