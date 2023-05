Finale ATP Roma 2023 oggi | dove vederla in chiaro Orario | programma | streaming

(Di domenica 21 maggio 2023) Cala il sipario anche sui tornei di singolare e doppio maschile agli Internazionali d’Italiadi tennis: la sessione unica scatterà alle ore 13.00 con ladi doppio, mentre non prima delle ore 16.00 si giocherà l’ultimo atto di singolare. Aentrambi i match di, domenica 21 maggio, si giocheranno sul Centrale: si inizierà alle 13.00 con Robin Haase/Botic van de Zandschulp-Hugo Nys/Jan Zielinski, mentre non prima delle 16.00 si giocherà Holger Rune-Daniil Medvedev. La diretta tv delladi doppio sarà fruibile in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis HD, mentre ladi singolare sarà visibile insu Italia 1 HD ed in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis HD. ATP Ginevra, Stefano Travaglia ed ...

