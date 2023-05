Filippo Bisciglia parla del ritorno di Temptation Island e svela se vorrebbe un figlio

(Di domenica 21 maggio 2023)oggi è stato ospite a Verissimo da Silvia Toffanin in occasione delle imminenti registrazioni della nuova edizione di. Il reality dei sentimenti andrà in onda la settimana dopo la fine de L’Isola dei Famosi, dove attualmente c’è Pamela Camassa, sua compagna da 15 anni. “Pamela è una ragazza semplicissima e bellissima, la prima volta che l’ho vista ho pensato ‘ma è finta!’, aveva 23 anni appena compiuti. Se è bella adesso immaginatevela prima a 23 anni. Stiamo insieme da 15 anni. Se abbiamo mai avuto crisi? In 15 anni succede di tutto però oggi sono qui a raccontarle, quindi è andata tutto bene”. Dopo aver implicitamente ammesso di aver avuto una crisi con Pamela Camassa,hato di paternità e di quel ...

ospite a Verissimo si commuove parlando delle sue passioni: la famiglia, la moglie e la carriera. Il conduttore non riesce a trattenere le lacrime su Canale 5 con Silvia Toffanin . ...Confessione dolorosa dia Verissimo . Il conduttore romano, che a breve tornerà protagonista in tv alla guida di Temptation Island (il reality andrà in onda su Canale Cinque tra giugno e luglio), è stato ...Emozionato,entra in studio: 'Mi è mancata la trasmissione così come è mancata ai fan che mi chiedono per strada quando torneremo con Temptation Island '. Poi un tuffo nel passato: 'Non ho ...

Filippo Bisciglia: età, fidanzata, malattia e carriera. Chi è il conduttore ospite a Verissimo ilmessaggero.it

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Filippo Bisciglia parla a Verissimo della bellissima storia d'amore con Pamela Camassa, della voglia di diventare papà e dei suoi consigli da zio.