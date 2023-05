Filippo Bisciglia e Pamela Camassa da quanto tempo sono fidanzati? Età e vita privata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 21 maggio 2023) Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Verissimo in compagnia della bravissima conduttrice Silvia Toffanin. Tra gli ospiti di oggi, arriverà in studio anche il noto conduttore di Temptation Island, che si racconterà a cuore aperto: dall’amore alla carriera. Parlerà anche del suo grande amore per: ecco tutto quello che sappiamo sul loro amore! L’amore traI dueuna delle coppie più amate del mondo dello spettacolo: stanno insieme da tanti anni e si amano ancora come il primo giorno. Come tutti, hanno avuto i loro alti e bassi, masempre rimasti uniti nel loro amore. Vivono insieme a Roma efelici. Hanno ...