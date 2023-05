Filippo Bisciglia commosso a Verissimo | «Una disgrazia ha colpito mio padre»

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 21 maggio 2023) Uncosì tanto non si era mai visto. Ospite nella puntata didi domenica 21 maggio 2023 il conduttore di Temptation Island, tra le altre cose, si è aperto sulla sua vita privata a tutto tondo. A Silvia Toffanin ha raccontato dellache hailsenza entrare nei particolari: "Sta bene, è forte... gli hanno amputato una gamba. Ride sempre, questa è la cosa fondamentale, litiga sempre con mia madre per stupidaggini". Una confessione che ha spiazzato la padrona di casa del talk show di Canale 5: sapeva che l'uomo non stava bene, ma non era al corrente dell'asportazione chirurgica dell'arto inferiore.in lacrime: «Per due anni non ho ...