Fiamme all’ingresso di un bar | indagano i Carabinieri

(Di domenica 21 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSono in corso indagini per un principio di incendio divampato verso le 2.30 di stanotte a Taurano. Le, domate da alcuni passanti, hanno interessato principalmente la porta d’ingresso di un bar. Sul posto sono intervenuti I Vigili del Fuoco e idella Compagnia di Baiano. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

