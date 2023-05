(Di domenica 21 maggio 2023) Cirocommenta dal prato del Maradona, su Dazn, la partita appena conclusa trae Inter con la vittoria della squadra di Luciano Spalletti. SEGNALI – Così Cirocommenta questo-Inter appena terminato: «L’Inter ha pagato sicuramente l’commesso da Roberto. Romelu Lukaku segna all’82’ minuto, ma ilè statoa non perdersi comunque d’animo e a riuscire lo stesso a ribaltare la partita. L’Inter ha comunque portato ottimi risultati, specialmente in questo finale di stagione. Come l’Inter dovrà fermare Haaland? Dovranno essere bravi a fermare i passaggi che arrivano a questo giocatore». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...

... con possibilità di procede sia in direzioneche in direzione Rimini. Al km 0,000 è invece ... Se avete ricevuto questa e - mail per, vogliate cortesemente comunicarlo immediatamente per ...O sul tiro di Kouan, che si è stampato sulla traversa a. O ancora nel tardivo risveglio di ... la retrocessione, la seconda in tre anni dell'era Santopadre, ha radici più profonde di un...'Ho commesso unperò, madornale, quello di usare il noi e la nostra città. No, le ...non è questa.è quella città che nel 2012 si è mostrata solidale con i suoi cittadini colpiti ...

Ferrara: «Errore di Gagliardini pesa sull’Inter. Napoli bravo» Inter-News.it

Minarelli attacca: «Ho commesso un errore però, madornale ... pensando che una donazione da 10mila euro a Faenza potesse mettere a posto la coscienza. Ferrara non è questa. Perché noi siamo ...Le mie giornate con Maurizio e Marcella, i genitori, e Giuliano e Giorgio, i figli. Quest’ultimo, morto ieri, era morbido e lieve al tocco, e come tutti loro ...