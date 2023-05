Fast X | il regista rivela quale star del film lo ha terrorizzato facendo personalmente i suoi stunt

(Di domenica 21 maggio 2023)dellediX ha mandato nel panico ildelper aver giratoalcuni deiper le scene d'azione?X è finalmente nelle sale, ma girare ilnon è stato certo semplice, ed è proprio il, Louis Leterrier, a ricordare quando una delledella pellicola lo haalcuni deisenza l'aiuto di controfigure. Credete sia facile gestire un cast di stelle come quello diX, tra Premi Oscar e idoli delle folle? Beh, potreste dovervi ricredere, perché persino ildi Now You See Me e Scontro fra ...

X è finalmente nelle sale, ma girare il film non è stato certo semplice, ed è proprio il, Louis Leterrier, a ricordare quando una delle star della pellicola lo ha terrorizzato facendo ...X è arrivato da poco nelle sale italiane e ildel film ha spiegato come ha fatto a collegarsi conand Furious ..."Ho cercato di creare uno stile alto per descrivere cose basse: il mondo delfood, dei sex ... attraverso il film 'The Zone of Interest' delbritannico Jonathan Glazer, un adattamento del ...

Fast X, il regista rivela quale star del film lo ha "terrorizzato" facendo ... Movieplayer

Fast X è arrivato da poco nelle sale italiane e il regista del film ha spiegato come ha fatto a collegarsi con Fast and Furious 5.Il regista di Fast and Furious X ha parlato di quale sia stato l'attore che l'ha più spaventato durante le performance acrobatiche sul set.