F1 | Stefano Domenicali | “Max Verstappen rimarrà a lungo nel Circus | i cambiamenti non lo condizioneranno”

(Di domenica 21 maggio 2023) Creare maggior interesse. Non ci sono dubbi che tutti gli sport, in un modo o nell’altro, debbano sempre più tener conto della percentuale di spettacolarità che gli caratterizza. L’evoluzione della società e del pubblico richiede immediatezza e per questo che la F1 sta cercando di mutare in corso d’opera lo spartito per avere un appeal soprattutto nei confronti delle nuove generazioni.che per quanto espresso pubblicamente non sono piaciuti molto all’attuale leader e campione del mondo in carica, Max. Il due-volte iridato, infatti, si era pronunciato negativamente rispetto alla novità dei format che avranno la Sprint Race nel weekend. Max, infatti, a precisa domanda aveva definito il fine-settimana di Baku (Azerbaijan), il primo con questo cambiamento, una cosa orribile. A questo proposito,...

non teme la 'fuga' dell'olandese, numero uno di Liberty Media per quanto riguarda la F1, non è particolarmente preoccupato dalla potenziale 'fuga' di Verstappen verso ...La F1, guidata dall'imolese, non ha infatti voluto rischiare di creare un disagio ulteriore - soprattutto a livello organizzativo - alle zone già così duramente colpite dal ...Al contrario il circus della F1 ha brillato per solidarietà:, ceo del Formula One Group, ha subito deciso lo stop della gara di Imola, poi ha fatto sì che la Formula 1 donasse un ...

