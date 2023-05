F1 | Domenicali | “Verstappen resterà a lungo | ama questo sport”

(Di domenica 21 maggio 2023) Tutti gli, e la Formula 1 in particolare, stanno cercando di venire incontro alle nuove esigenze del pubblico e di aumentare la spettacolarità delle gare. Tanti i cambiamenti, dunque, che stanno interessando il mondo delle corse e dei motori, al punto che Maxaveva dichiarato che tutte queste modifiche gli stavano affievolendo la propria passione per la Formula 1. Stefano, allora, è subito intervenuto presso il Daily Mail per spiegare meglio quanto affermato dal pilota campione degli ultimi due mondiali. “Ho discusso con Maxprima dell’ultima gara a Miami. Mi ha detto che amavae quello che stavamo facendo. È campione del mondo e sta lottando per il terzo titolo. È nato per correre in questa categoria. Direi che probabilmente ...

Domenicali bacchetta Verstappen: "Sprint Non deve essere ... FormulaPassion.it

Creare maggior interesse. Non ci sono dubbi che tutti gli sport, in un modo o nell'altro, debbano sempre più tener conto della percentuale di spettacolarità che gli caratterizza. L'evoluzione della so ...ROMA - "Non voglio un ambiente in cui le persone non possano dire quello che vogliono, ma i piloti a volte dovrebbero ricordarsi che fanno parte di un disegno più grande. Fanno parte di questo sport c ...