Exit poll | il premier conservatore Mitsotakis in vantaggio

(Di domenica 21 maggio 2023) In Grecia il primo ministro Kyriakose il suo partitohanno ottenuto un chiaronelle elezioni parlamentari odierne, come mostrano gli. Ma i primi dati indicano che non ha abbastanza voti per formare un governo, aumentando le probabilità di un secondo ricorso alle urne. Secondo glidiffusi dai media greci il principale rivale di, il 48enne ex primo ministro Alexis Tsipras e il suo partito di sinistra Syriza, figurano al secondo posto. Secondo i sondaggi Nuova Democrazia vincerebbe tra 121 e 125 seggi nel parlamento di 300 membri, con Syriza collocata tra 86 e 89 seggi. Si prevede che un totale di sei o sette partiti supereranno la soglia di sbarramento del 3% dei voti per entrare in ...

Domenica in Grecia si sono tenute le elezioni per rinnovare il parlamento: secondo gli exit poll e le prime previsioni il principale partito di centrodestra, Nea Demokratia, sarebbe nettamente il ...Quasi 10 milioni di cittadini si apprestano a votar in Grecia per eleggere il nuovo governo, dopo una campagna elettorale sottotono, segnata da un clima di disillusione generale degli elettori nei ...