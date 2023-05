Syriza, il partito di Alexis Tsipras si aggira invece tra il 29 e il 35%. Il Pasok, terza forza politica, è dato tra il 12,5 e il 9,5%. Secondo i primisulle elezioni in Grecia, diffusi dall'emittente Ert, il partito di Nea Dimokratia del premier uscente Kyriakos Mitsotakis è dato tra il 40 e il 36%. Syriza, il partito di Alexis Tsipras si ...ATENE - Secondo i primisulle elezioni in Grecia,diffusi dall'emittente Ert, il partito di Nea Dimokratia del premier uscente Kyriakos Mitsotakis è dato tra il 40 e il 36%. Syriza, il partito di Alexis ...Secondo i primidiffusi dall'emittente ellenica Ert, il premier uscente andrebbe verso la riconferma: il suo partito Nuova Democrazia è accreditato in prima battuta di una forchetta di voti ...

Exit poll Grecia, conservatori di Mitsotakis in testa - Mondo Agenzia ANSA

Elezioni politiche in Grecia: sono quasi dieci milioni i cittadini chiamate alle urne per scegliere il nuovo governo. Gli ultimi sondaggi danno in testa il premier uscente Kyriakos Mitsotakis, a capo ...Secondo i primi exit poll, il partito conservatore di Kyriakos Mitsotakis, Nea Demokratia, è in testa davanti alla sinistra di Alexis Tsipras ...