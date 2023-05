Europei Ginnastica Ritmica | Raffaeli da favola | è oro nella palla e nelle clavette

(Di domenica 21 maggio 2023) Sofiavince la medaglia d’oro allae allefinali di specialità al 39esimo Campionato Europeo di. L’agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato – già medaglia d’argento storica ieri nell’All around (leggi qui)– sale sul primo gradino del podio della Final Eight con ladavanti alla bulgara Stiliana Nikolova, argento con 33.350 punti. L’anconetana migliora quindi la sua prestazione di Tel Aviv, dove aveva preso un argento in questo attrezzo dietro alla bulgara Kaleyn. Terza la padrona di casa, l’azera Zohra Aghamirova con il personale di 32.850. “specialità sono più tranquilla perché ogni finale è a sé – ha dichiarato – Nonostante un piccolo errore al cerchio sapevo che la gara non era ...

