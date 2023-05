Europei ginnastica ritmica 2023 | Raffaeli oro nella palla e nelle clavette

(Di domenica 21 maggio 2023) (Adnkronos) – Sofiaha conquistato la medaglia d’oro allae alleaglidi, in programma a Baku, in Azerbaijan. Dopo uno storico argento nell’all around, la 19enne azzurra si è ripetuta, salendo sul gradino più alto della rassegna continentale con il punteggio di 33.650, precedendo la bulgara Stiliana Nikolova, argento con 33.350, e l’azera Zohra Aghamirova, bronzo con 32.850. Bisper l’azzurra, con punteggio di 33.000, seconda Boryana Kaleyn con 32.450, terza Ekaterina Vedeneeva con 31.700. L'articolo proviene da Italia Sera.

