Europei di Marcia Under 20 | Giulia Gabriele e Diego Giampaolo vincono l’oro

(Di domenica 21 maggio 2023) Ostia – Delle 11 medaglie vinte dall’Italia agli adia Squadre Podebrady, ci sono anche quelle giovanili. E gli ori conquistati dagli20 arrivano direttamente dal settore giovanile delle Fiamme Gialle.salgono sul podio e mettonoal collo. Ma non solo, per le due squadre maschili e femminili in gara e in collettivo, arrivano anche due argenti.si allenano al Centro Sportivo di Castelporziano. Le Fiamme Gialle festeggiano anche Antonella Palmisano (leggi qui), con l’argento individuale ea squadre nella 20 km femminile, e Francesco Fortunato (leggi qui) che fa doppio oro individuale e a squadre, sempre nella 20 km ...