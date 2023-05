Europei di Marcia | Palmisano | “L’oro mi da fiducia… ci vediamo ai Mondiali”

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 21 maggio 2023) Ostia – Una campionessa non molla mai, anche se gli ostacoli sembrano insormontabili e Antonelladona, evidentemente, una bella lezione di vita agli appassionati di atletica e non solo. Dopo due anni di problemi fisici, legati all’anca anche operata, la campionessa olimpica si prende la medaglia d’oro del ritorno. Ritorno in gara e ritorno sul podio e forse anche il ritorno a una vita sportiva che è sempre vissuta nel suo cuore. Accanto alolimpico di Tokyo, oggi, l’atleta delle Fiamme Gialle di Dragona e del X Municipio, mette ancheeuropeo a squadre di. Nella 20 km di Podebrady, dove l’Italia al femminile conquista il titolo continentale (leggi qui), lataglia per seconda il traguardo, dopo aver lottato per il successo, e strappa il tempo di 1h29:19, che segna ...