Europei di Marcia | l’Italia fa doppio argento nella 35 km a Squadre

(Di domenica 21 maggio 2023) Podebrady – Due medaglie persulla 35 chilometri nei Campionatidi, entrambe d’. A Podebrady, in Repubblica Ceca, i team azzurri si piazzano al secondo posto con una convincente prova collettiva. Tra le donne brilla ancora Federica Curiazzi, quarta come aglidi Monaco della scorsa estate, con il record personale di 2h49:39 che vale lo standard per i prossimi Mondiali di Budapest (19-27 agosto). Si esprime al meglio anche Nicole Colombi, in quinta posizione con il suo primato di 2h52:13 cogliendo finalmente un risultato di valore internazionale, ed è emozionante l’abbraccio dopo l’arrivo tra le due bergamasche. Al traguardo arriva sedicesima la reggiana Sara Vitiello (3h01:18) che stringe i denti nel finale e completa il risultato della ...