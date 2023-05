Europei di Marcia | Fortunato conquista l’oro individuale nella 20 km maschile

(Di domenica 21 maggio 2023) Ostia – Aggiunge una splendida medaglia in bacheca Francesco. Iltore delle Fiamme Gialleaglidia Squadre, nelle gare individuali maschili, che si stanno svolgendo a Podebrady. E’ uno splendido trionfo con il record personale di 1h18:59. L’argento va allo svedese Karlstrom (1h19:27) e il bronzo vola al collo del campione olimpico Massimo Stano (cittadino lidense), terzo in 1h20:07. Due allori importanti per l’Italia allora. E allora, che si allena al Centro Sportivo di Castelporziano,un altro successo, dopo i 13 titoli italiani assoluti nelle varie distanze (5000 indoor, 10 km e 20 km), insieme al quinto posto aglidi Atletica dello scorso anno e ...

Si gode il ritorno Antonella Palmisano dopo l'argento aglidinella 20 chilometri a Podebrady in 1h29'19'. L'azzurra trova il minimo per i prossimi Mondiali di agosto a Budapest. 'Aver ...Leggi anche Ladella Moldavia verso l'Unione Europea: il 1 giugno tutta l'Europa a Chisinau ... "Cari cittadini della Repubblica di Moldavia, cari, l'Europa è la Moldavia. La Moldavia è l'...Splendido successo di Francesco Fortunato, che si aggiudica la 20 km maschile aglia squadre diin corso a Podebrady. Il marciatore di Andria ha chiuso la sua prova in 1h18'59', demolendo il suo precedente primato personale - ottenuto proprio in Repubblica Ceca due ...

Atletica, Francesco Fortunato vince la Coppa Europa! Marcia tricolore, Massimo Stano 3° OA Sport

Agenzia A Podebrady dominio azzurro con Fortunato, Stano e Palmisano – L’Italia si conferma regina della marcia, una delle specialità più classiche dell’atletica. Infatti nella prova dei 20 km della ...Antonella Palmisano conquista il secondo posto nella 20km di oggi in Repubblica Ceca, valida per la Coppa Europa di marcia.