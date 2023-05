Europei di Marcia a Squadre | l’Italdonne conquista l’oro a Podebrady

Leggi su ilfaroonline

Splendido oro per le ragazze azzurre aglididi questa mattina a. L'Italia al femminile sale sul podio e scrive la storia. La campionessa olimpica Antonella Palmisano torna in gara e si prende il secondo posto nella 20 km con il tempo di qualifica mondiale di 1h29:19, Valentina Trapletti, 1h32:09, taglia per ottava il traguardo, la ventenne Alexandrina Mihai è undicesima e sigla il personal con il tempo di 1h32:55 e diciottesima è il bronzo mondiale di Dubai e neomamma Eleonora Giorgi, con il tempo di in 1h34:34. L'Italia sale in cima al classifica per Team con 21 punti, poi ci sono Ucraina e Francia.