Eugenia Roccella | “Un’aggressione antidemocratica contro di me che cercavo il dialogo”

(Di domenica 21 maggio 2023) La responsabile della Famiglia: «Le accuse del Pd sono surreali. Sull’aborto non c’è nessuna battaglia in corso, la 194 viene rispettata»

Squadrismo degli attivisti: Ronzulli inchioda la sinistra sulla contestazione aSaviano poi è entrato nel merito delle posizioni del governo sulla maternità surrogata affermando che 'anche ...Le contestazioni alla ministraal Salone del Libro diventano terreno di scontro fra la premier Giorgia Meloni e la segretaria del Pd Elly Schlein . La titolare del dicastero della Famiglia viene contestata a Torino ...Le contestazioni alla ministraal Salone del Libro diventano terreno di scontro fra la premier Giorgia Meloni e la segretaria del Pd Elly Schlein. La titolare del dicastero della Famiglia viene contestata a Torino ...

Attiviste interrompono la ministra Roccella al Salone del Libro: “Giù le mani dai corpi e dalla… Il Fatto Quotidiano

Ieri al Salone del libro di Torino, un gruppo di attiviste del movimento non violento Extinction Rebellion insieme alle femministe di Non Una Di Meno, hanno manifestato il proprio dissenso a Eugenia ...“Non possiamo restare a guardare mentre per l’ennesima volta gli spazi ci vengono tolti per essere dati a posizioni negazioniste e antiabortiste”. Prende il microfono per spiegare le motivazioni della ...