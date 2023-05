Esposito sbotta | “De Laurentiis e Spalletti mancano di rispetto ai tifosi”

Leggi su napolipiu

(Di domenica 21 maggio 2023) Il futuro di Lucianoal Napoli è ancora in bilico. L’allenatore toscano ha chiesto alla società di fare l’annuncio ufficiale. Aurelio Deha esercitato l’opzione per tenereal Napoli anche per il 2024, ma nonostante tutto si parla di un addio imminente dell’allenatore azzurro. Al termine di Napoli-Inter, Lucianosul suo futuro ha rimandato di nuovo la palla alla società, dicendo chiaramente che deve essere Dea fare l’annuncio ufficiale. Sull’argomento è intervenuto anche il giornalista Paoloche ha scritto: “Cosa significa? “: non sto aspettando nulla. È tutto già definito!” Né la Leotta, che mi pare sia una giornalista, né i 2 opinionisti, Ciro Ferrara e Gianpaolo Pazzini , nel collegamento post ...