Esiste una forbice inquietante tra ricchi e poveri E sono questi ultimi a rimetterci sempre

(Di domenica 21 maggio 2023) di Maurizio Contigiani Diecimila euro al metro quadro per acquistare e ventotto per affittare un appartamento a Milano centro (anche a Roma); biglietto Roma-Olbia a/r 800 euro per 35 minuti di volo; biglietto per il Colosseo 30 euro, 60 dai bagarini; Steve Hackett e Robert Plant, due cariatidi del Rock anni ’70, al Teatro Romano Ostia Antica, in platea, rispettivamente sessanta e ottanta euro; finale Internazionali d’Italia in piccionaia 261 euro, tribune Monte Mario e Tevere 660; cena da Cannavacciuolo 500 euro a persona. Io continuo a non capire.prezziregolati da leggi di mercato che nessuno si sognerebbe mai di applicare se non ci fosse nessuno ad acquistare. Evidentementeun numero impressionante di persone disposte a spendere tali cifre, dal momento che le offerte di cui sopratutte sold ...