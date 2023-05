Eruzione dell' Etna | Siamo terrorizzati Città ricoperte di cenere e lapilli lavici

(Di domenica 21 maggio 2023) Ore di paura a Catania, dove l'continua a spaventare la popolazione. Dalle pendici del vulcano si sentono forti boati, ma per via del maltempo è impossibile monitorare la situazione a distanza

Sospese le attività di Fontanarossa per l'attività eruttiva'Etna. La questione riguarda anche il volo previsto in serata da Bari a Catania. Il sito Aeroporti di Puglia indica una variazione di destinazione del Ryanair FR6191 delle 20,15: Palermo. ..."Una fontana di lava con lapilli a 2.500 metri di dimensioni di 6 centimetri", riferisce Mauro Coltelli'Ingv. "Tutto è iniziato giovedì, il tremore è rimasto alto, e questa mattina si è alzato ...Per i voli dirottati o cancellati gli utenti sono pregati di rivolgersi alle compagnie aeree o verificare la situazione in tempo reale sul sito' Aeroporto - L'c'e' ma non si ...

Eruzione dell’Etna, cenere sull’aeroporto di Catania: i voli riprenderanno lunedì 22 maggio Il Fatto Quotidiano

Ore di paura a Catania, dove l'Etna continua a spaventare la popolazione. Dalle pendici del vulcano si sentono forti boati, ma per via del maltempo è impossibile monitorare la situazione a distanza ...Sospese le attività di Fontanarossa per l’attività eruttiva dell’Etna. La questione riguarda anche il volo previsto in serata da Bari a Catania. Il sito Aeroporti di Puglia indica una variazione di de ...