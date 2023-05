Entriamo in Europa Schiaffo alle porte della Russia | chi sfida Putin e scatena la sua ira

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 21 maggio 2023) La Moldavia, paese al confine con l'Ucraina, scende in piazza per chiedere l'adesione all'Unione europea: decine di migliaia di manifestanti si sono riuniti nella capitale a favore dell'e contro la. "Siamo venuti a dire forte e chiaro, con fiducia e orgoglio, che il postoMoldavia è nell'Unione Europea", ha dichiarato la presidente Maia Sandu nella capitale Chisinau. "L'è molto più di uno slogan politico, è uno stile di vita, un sogno che deve diventare realtà, l'unico modo per i nostri figli di vivere in pace", ha insistito la leader, che spera di entrare a far parte dell'Unione entro il 2030. Al suo fianco la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, che ha dato il suo "sostegno" alla Moldavia, ritenendo il Paese "pronto per l'integrazione europea". L'ex repubblica sovietica ...