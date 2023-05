Entella-Gubbio lunedì 22 maggio 2023 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

... condotto da FEDERICA MONARCHI per la partita di ritorno valida per i play off di serie C. Con Federica in studio GIACOMO MARINELLI ANDREOLI, ROBERTO FILIPPETTI, GIANLUCA ...... ore 20:30 ) Lecco (in Lecco - Ancora, ore 20:30 ) Vicenza o pareggio (in Vicenza - Pro Sesto, ore 20:30 )o pareggio (in Virtus, ore 20:30 ) Le partite da almeno un gol ......30 Juventus U19 - Milan U19 16:30 Lecce U19 - Atalanta U19 16:30 ITALIA SERIE A Roma - Salernitana 18:30 Empoli - Juventus 20:45 ITALIA SERIE C - PLAY OFF PROMOZIONE20:30 Foggia - ...

Tutto pronto al “Comunale” di Chiavari, dove alle 20,30 i padroni di casa della Virtus Entella ospiteranno il Gubbio per la gara di ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C.Aggiornamenti in diretta Virtus Entella-Gubbio. La Virtus Entella ospita il Gubbio per il ritorno del Primo Turno Nazionale dei Play Off di Serie C 2022/23. La sfida d’andata è terminata con il ...