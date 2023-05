Empoli-Juventus | Allegri | “Rimango al 100% | ma non sono nella testa della società”

(Di domenica 21 maggio 2023) “Ho un contratto di due anni ealper quanto riguarda la mia scelta. Poi io posso decidere su di me, non sugli altri”. Lo ha detto l’allenatore, Massimiliano, alla vigilia del match contro l’parlando del suo futuro sulla panchina bianconera: “Nondegli altri, posso solamente dire qual è la mia scelta. Per il resto vedremo, al momento ci concentriamo sul finale di stagione. Poi vediamo se la Juve parteciperà alle coppe, se non parteciperà. I dirigenti faranno le loro valutazioni come è normale che sia, noi lavoriamo come fatto tutta la stagione,15 giorni importanti, noi sul campo, e l’ho detto fin dalla prima penalizzazione, dobbiamo fare quello che c’è ...

Vigilia del match tra: le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico bianconero Massimiliano AllegriIn attesa del verdetto di domani sul filone plusvalenze da parte della Corte Federale d'Appello, la ...La vuole ripartire dopo il ko in Europa League contro il Siviglia di Mendilibar . In attesa di capire cosa accadrà in seguito al caso plusvalenze, , la squadra di Allegri affronterà l'al Castellani per cercare di consolidare il secondo posto sul campo. La Vecchia Signora in campionato viene da tre successi consecutivi contro Lecce , Atalanta e Cremonese mentre i toscani sono ...CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 83,69, Inter 66, Lazio 65, Milan* 64, Atalanta* 61, Roma 59, Monza* 52, Bologna* 50, Fiorentina e Torino 49, Udinese 46, Sassuolo* 44,39, ...

La Juventus si prepara per la sfida contro l' Empoli dopo l'eliminazione in Europa League per mano del Siviglia. I bianconeri devono puntare a conquistare più punti possibili in queste ultime 3 giorna ...L'Empoli porta alla mente dei tifosi della Juve ricordi agrodolci. In molti, infatti, ricorderanno la sconfitta nell'agosto del 2021 che ha di fatto aperto la prima stagione senza successi dopo il ...