Empoli | droga | smantellata centrale di spaccio Sequestrato un chilo e mezzo di eroina Arrestati due 34enni

Leggi su firenzepost

(Di domenica 21 maggio 2023) Se quella, circa undi, fosse finita sul mercato, gli spacciatori avrebbero guadagnato circa centomila euro. Invece, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dihanno arrestato in flagranza due nigeriani, entrambi di 34 anni, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di. Sequestrando, appunto, l', e 4mila euro in contanti