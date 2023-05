Emilia Romagna | un pensionato ha donato 135 euro agli alluvionati | Bonaccini | «Gesto commovente»

Non cala il livello dell'allerta in: la protezione civile ha, infatti, rinnovato l'allerta rossa anche per domani sulle aree interessate dal maltempo dei giorni scorsi. Il codice rosso sul Bolognese e sullaè ...Piogge ancora in Piemonte mentre la situazione meteorologica migliora decisamente in. Secondo l'ultima analisi de iLMeteo.it in queste ore l'Italia è ancora alle prese con un insidioso vortice ciclonico che continua a far piovere su alcune regioni. Le precipitazioni ...... che verranno distribuiti alle località coinvolte secondo le indicazioni della Protezione Civile e della Regione. 2023 - 05 - 21 12:09:56 Giorgia Meloni atterrata a Rimini, poi l'aereo ...

Alluvione Emilia Romagna, le news di oggi | Giorgia Meloni oggi in visita nelle zone colpite La Repubblica

Ravenna, 21 maggio 2023 – Ha lasciato il G7 in anticipo diretta nelle zone alluvionate dell’Emilia Romagna. Giorgia Meloni è rientrata questa mattina dal Giappone, atterrando a Rimini intorno alle 12.Al summit presente anche il presidente dell'Ucraina Volodymir Zelensky. La premier italiana, che ha incontrato il presidente francese, anticipa il rientro in Italia per seguire da vicino l'emergenza ...