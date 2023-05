Emilia-Romagna | si contano i danni dell' alluvione | ecco le prime stime

17.50 Bonaccini: servono rimborsi al 100% "C'è gente che ha perso tutto in casa e nella propria impresa,avremo bisogno di rimborsi al 100% come per il terremoto" Così il presidente dell', Bonaccini, a margine dell'incontro con Giorgia Meloni in prefettura a Ravenna. "Poi serve la ricostruzione materiale di ciò che ha ceduto - ha aggiunto - oltre 600 strade, 300 frane ...Al Consiglio dei ministro di martedì che dovrà occuparsi del disastro inè previsto si dispongano misure per individuare "stanziamenti per una serie di interventi di immediatezza, dal blocco della riscossione a quello delle scadenza giudiziarie, dal ...Il presidente della RegioneStefano Bonaccini parla dopo l 'incontro avvenuto a Ravenna con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni . "I primi interventi che chiediamo al governo saranno quelli per sollevare i ...

Meloni in visita nelle zone devastate: "Lavorare su indennizzi e ricostruzione" | Emilia-Romagna, in 10mila tornano a casa TGCOM

The destruction caused by the flooding and landslides in Emilia Romagna is a "tragedy", but it may also be an opportunity to "rise up stronger", said Premier Giorgia Meloni after visiting the affected ...Un faccia a faccia di un quarto d’ora, fra la premier Giorgia Meloni e il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, per affrontare, al riparo di altre orecchie, la questione dell’emer ...