Emilia Romagna | Meloni nelle zone colpite | Governo c' è | serviranno molte risorse

(Di domenica 21 maggio 2023) La presidente del Consiglio ha lasciato con un giorno di anticipo il G7 di Hiroshima e ha visitato le, per le quali saranno approvate delle misure nel Consiglio dei ministri di martedì. "Difficile fare stime dei danni", ha detto. Lunedì, nonostante siano previste piogge scarse, sarà ancora livello massimo di allerta. Aperte due inchieste sull'elicottero precipitato a Belricetto di Lugo, nel Ravennate. Rimane l’allerta maltempo in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Calabria

...37 Da Cesena a Forlì, la carica dei volontari - VIDEO 21 mag 20:37 Ravennate, Conselice resta sott'acqua - VIDEO 21 mag 19:36 Meloni in: "Governo c'è" - VIDEO 21 mag 19:10 Maltempo ..."Siamo pronti a fare la nostra parte". Così, la premier Giorgia Meloni dopo la visita di oggi - domenica, 21 maggio - nelle zone alluvionate. "Oggi inper vedere di persona la difficile situazione in cui si trova questa terra", ha scritto la presidente del Consiglio su Facebook, postando un video del sopralluogo nei paesi del ...'Dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, oggi in visita in, arrivano parole chiare e determinate che rassicurano cittadini e imprese delle zone colpite dall'alluvione. Questo governo non lascerà sola l'e il suo popolo forte e ...

Meloni in visita nelle zone devastate: "Lavorare su indennizzi e ricostruzione" | Emilia-Romagna, in 10mila tornano a casa TGCOM

Una "tragedia". Non usa mezzi termini la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per definire l'ondata di maltempo che ha colpito ...Continua la gara di solidarietà nei confronti delle popolazioni colpite dall' alluvione. In Emilia Romagna si inizia a fare la conta dei danni, mentre si spala il fango e si auspica di poter ...