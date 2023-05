Emilia Romagna | Meloni nelle zone colpite | Governo c' è | serviranno molte risorse LIVE

(Di domenica 21 maggio 2023) La presidente del Consiglio ha lasciato con un giorno di anticipo il G7 di Hiroshima e oggi ha visitato le, per le quali saranno approvate delle misure nel Consiglio dei ministri di martedì. "Difficile fare stime dei danni", ha detto. Lunedì, nonostante siano previste piogge scarse, sarà ancorallo massimo di allerta. Aperte due inchieste sull'elicottero precipitato a Belricetto di Lugo, nel Ravennate. Rimane l’allerta maltempo in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Calabria

... se Giorgia Meloni non fosse il presidente del Consiglio e non avesse interrotto la sua partecipazione al G7 di Hiroshima per rendersi conto di persona di cosa stia attraversando l'in ...Lo ha detto la premier Giorgia Meloni parlando dalla sua visita nelle zone alluvionate dell'. IL VIDEO "Finalmente è uscito il sole. La situazione sta migliorando: abbiamo ancora ...Mentre si assiste alla catastrofe in, torna d'attualità la storia del canale scolmatore di Isola Liri. Una storia lunga 43 anni. L'opera idraulica, iniziata nel lontano 1980, è stata pensata come un bypass del fiume Liri ...

Meloni in visita nelle zone devastate: "Lavorare su indennizzi e ricostruzione" | Emilia-Romagna, in 10mila tornano a casa TGCOM

Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo il sopralluogo in Emilia Romagna. “È stata tragedia, ma noi dalle crisi possiamo sempre rinascere forti”, ha aggiunto. 21 Mag 2023 ...L'alluvione in Emilia-Romagna continua a creare disagi e l'allerta rossa rimane in vigore mentre la premier Giorgia Meloni arriva nelle zone colpite. Sui social spopolano i video delle drammatiche ...