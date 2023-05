Emilia-Romagna | Meloni dopo la visita nelle zone alluvionate | «Siamo pronti a fare la nostra parte» – Il video

(Di domenica 21 maggio 2023) «la». Così, la premier Giorgialadi oggi – domenica, 21 maggio –. «Oggi inper vedere di persona la difficile situazione in cui si trova questa terra», ha scritto la presidente del Consiglio su Facebook, postando undel sopralluogo nei paesi del Forlivese e del Ravennate. «Il compito del Governo e dello Stato, oltre all’incredibile lavoro della Protezione Civile, delle Forze dell’Ordine, delle Forze Armate, dei Vigili del Fuoco e della Guardia Costiera, è garantire risposte immediate. Le prime risorse – continua– saranno per ...

Una 'tragedia'. Non usa mezzi termini la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per definire l'ondata di maltempo che ha colpito l'in questi giorni. Quattordici morti, 26mila sfollati e danni 'ingenti', anche se fare una stima al momento è 'difficile'. Camicia verde, pantoloni blu e stivali di gomma. La premier ......37 Da Cesena a Forlì, la carica dei volontari - VIDEO 21 mag 20:37 Ravennate, Conselice resta sott'acqua - VIDEO 21 mag 19:36 Meloni in: "Governo c'è" - VIDEO 21 mag 19:10 Maltempo ..."Siamo pronti a fare la nostra parte". Così, la premier Giorgia Meloni dopo la visita di oggi - domenica, 21 maggio - nelle zone alluvionate. "Oggi inper vedere di persona la difficile situazione in cui si trova questa terra", ha scritto la presidente del Consiglio su Facebook, postando un video del sopralluogo nei paesi del ...

Meloni in visita nelle zone devastate: "Lavorare su indennizzi e ricostruzione" | Emilia-Romagna, in 10mila tornano a casa TGCOM

Bonaccini a Domenica In sul silenzio del Boss “Speriamo che Springsteen trovi modo di dire due parole per la Romagna”. Così il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha risposto oggi… ...Una "tragedia". Non usa mezzi termini la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per definire l'ondata di maltempo che ha colpito ...