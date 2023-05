Emilia-Romagna | l' incontro tra Meloni e il volontario | Bello quello che fate

... se Giorgia Meloni non fosse il presidente del Consiglio e non avesse interrotto la sua partecipazione al G7 di Hiroshima per rendersi conto di persona di cosa stia attraversando l'in ...... cuoco - boxeur torna sul ring in carrozzina a bordo quattro giovani Fotogallery - Masso sulla statale della Val Venosta, sfiorata un'auto E' ANCORA EMERGENZA Fotogallery - Maltempo in,...... se Giorgia Meloni non fosse il presidente del Consiglio e non avesse interrotto la sua partecipazione al G7 di Hiroshima per rendersi conto di persona di cosa stia attraversando l'in ...

Meloni in visita nelle zone devastate: "Lavorare su indennizzi e ricostruzione" | Emilia-Romagna, in 10mila tornano a casa TGCOM

delle nostre istituzioni e funzionari che lavorano per le nostre istituzioni che hanno fatto un lavoro straordinario", le parole di Giorgia Meloni a margine della visita nelle zone colpite ..."Martedì c'è un Consiglio dei Ministri e quello che voglio tentare di fare è capire davvero quali possano essere le prime necessità e le necessità future per cercare di operare con concretezza", le ...