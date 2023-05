Emilia-Romagna | le richieste di imprese | sindacati e associazioni al governo

(Di domenica 21 maggio 2023) Le forze economiche e sociali dell'insieme alla Regione - si legge in una nota - unite per affrontare la fase di emergenza dell'alluvione e per impostare le condizioni della ripartenza e della ricostruzione. Unità d'intenti messa nera su bianco in un documento ('dichiarazione...

... in collegamento da Faenza con la trasmissione Citofonare Rai Due , condotta da Simona Ventura e Paola Perego , racconta il dramma dell'alluvione vissuto sulla sua pelle in. Tra le ...... poco sorridente e provato dal caldo e dalla fatica, è un invito a chiunque avesse la possibilità di contribuire, come possibile, nell'emergenza che ha coinvolto la regione dell'. ...Dopo un sopralluogo in alcuni paesi del forlivese e del ravennate e un incontro con il presidente della RegioneStefano Bonaccini a Forlì, la premier si trova ora nella prefettura ...

Meloni in Emilia Romagna | La presidente del Consiglio incontra Boccaccini a Forlì Corriere della Sera

La distribuzione avviene seguendo le indicazioni della Protezione Civile e della Regione Emilia Romagna. Prosegue inoltre il piano di interventi per i clienti Unipol residenti nelle zone alluvionate ...Camicia verde, pantaloni blu e stivali di gomma: così il premier Giorgia Meloni, in un video che circola sui social, in strada mentre parla con alcuni cittadini delle aree alluvionate. "Ciao, buongior ...