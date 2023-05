Emilia-Romagna | la visita in incognito di Meloni nelle zone alluvionate Il sindaco di Ravenna | «Bene così | non abbiamo bisogno di passerelle»

(Di domenica 21 maggio 2023) È un sopralluogo silenzioso e riservato quello della premier Giorgia, impegnata in queste ore are i paesi del Forlivese e delte, tra i più colpiti dalle alluvioni dei giorni scorsi. Ieri la presidente del Consiglio aveva interrotto con un giorno d’anticipo la sua partecipazione al G7 di Hiroshima, in Giappone, proprio perre lecolpite dalle esondazioni e incontrare le popolazioni coinvolte. «Hodi rendermi conto di persona della situazione e di preparare il Cdm di martedì»,, aveva spiegatoin conferenza stampa. Alle viste c’è l’apposito decreto legge che sarà approvato dal governo dopodomani.è arrivata intorno all’ora di pranzo a Rimini in aereo, lo stesso usato per rientrare dal Giappone, da ...

... se Giorgia Meloni non fosse il presidente del Consiglio e non avesse interrotto la sua partecipazione al G7 di Hiroshima per rendersi conto di persona di cosa stia attraversando l'in ...... cuoco - boxeur torna sul ring in carrozzina a bordo quattro giovani Fotogallery - Masso sulla statale della Val Venosta, sfiorata un'auto E' ANCORA EMERGENZA Fotogallery - Maltempo in,...... se Giorgia Meloni non fosse il presidente del Consiglio e non avesse interrotto la sua partecipazione al G7 di Hiroshima per rendersi conto di persona di cosa stia attraversando l'in ...

Meloni in visita nelle zone devastate: "Lavorare su indennizzi e ricostruzione" | Emilia-Romagna, in 10mila tornano a casa TGCOM

delle nostre istituzioni e funzionari che lavorano per le nostre istituzioni che hanno fatto un lavoro straordinario", le parole di Giorgia Meloni a margine della visita nelle zone colpite ..."Martedì c'è un Consiglio dei Ministri e quello che voglio tentare di fare è capire davvero quali possano essere le prime necessità e le necessità future per cercare di operare con concretezza", le ...